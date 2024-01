SARRI, Supercoppa in Arabia? Prendi i soldi e scappa

FirenzeViola.it

Al termine della partita vinta contro il Lecce, Maurizio Sarri ha detto la sua sulla Supercoppa in Arabia Saudita: “Istigazione a delinquere fare una domanda del genere, sapete come la penso…Questo è tutto fuor che sport. Prendi i soldi e scappa. Prendiamo tutto quello che si può prendere in maniera miope. Andiamo a elemosinare soldi in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono nei calendari, si fa una Supercoppa a quattro. Se il calcio moderno è in questo tipo di evoluzione, sono contento di essere vecchio. La Supercoppa è un trofeo che serve all’allenatore per dire che ha vinto qualcosa, non alla società per crescere. Mi piacerebbe vincere qualcosa che serva anche al club. Detto questo, facciamo 6 mila chilometri, quindi faremo il massimo”.

Il suo rinnovo?

“Non ne abbiamo ancora parlato, siamo a 18 mesi dalla scadenza, mi sembra prematuro”.