SARRI, Ghersini discutibile, fa innervosire. Va fermato

© foto di TuttoSalernitana.com

Un infastidito Maurizio Sarri protesta contro l'arbitraggio di Ghersini in Lazio-Torino. A fine gara l'allenatore biancoceleste si è espresso così a Dazn: "L'arbitraggio è stato discutibile. Bisogna fare un plauso ai ragazzi perché sono riusciti a non andare fuori di testa, con quest'arbitraggio si poteva finire in dieci o anche in nove. Un po' di nervosismo è venuto fuori perché ci siamo sentiti fortemente penalizzati. Poi abbiamo avuto la sfortuna di andar sotto e si è complicata, ma a livello caratteriale la squadra mi è piaciuta.

A quali episodi fa riferimento?

"Se devo dire ciò che ci ha fatto innervosire non si può fare una puntata sola, bisogna fare una serie. E' stato tutto l'arbitraggio a farci innervosire. Il metro di valutazione dei falli cambiava ogni tre minuti. Loro hanno fatto una sostituzione perché un giocatore andava espulso, se ne sono accorti loro dalla panchina e non l'arbitro. Il primo gol viene da un fallo laterale battuto un metro in campo, poi il rigore su Hysaj. Questo è un arbitro da fermare, spero che lo fermino. Se non lo fermano sono preoccupato".