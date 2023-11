SARRI, Errori arbitrali clamorosi. Gyomber da espellere

FirenzeViola.it

Dopo il ko con la Salernitana, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, ai microfoni di Dazn, ha commentato: "E' inutile giustificarsi con le assenze, con gli errori arbitrali clamorosi perché Gyomber era da espellere. Alla fine se analizziamo la partita abbiamo fatto troppo poco, rispetto all'anno scorso abbiamo perso delle qualità. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità, io più di tutti. Se i giocatori non rendono come la stagione passata è anche colpa mia".

Avete perso troppi punti da situazione di vantaggio. Si può migliorare in questo?

"Si deve migliorare. Se noi entriamo in campo, dopo l'intervallo, smettendo di giocare e di gestire è chiaro che rischi di perdere. Spero che la Champions sia un'altra storia. Mi preoccupa la mentalità di una squadra che non riesce a ritrovarsi. La Champions può fare miracoli".