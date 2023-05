SARFATTI, Club non combattono abbastanza il razzismo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - "I dirigenti delle squadre di calcio non fanno abbastanza per combattere il razzismo e l'antisemitismo all'interno delle tifoserie. La parte 'sana' dei tifosi deve isolare le minoranze razziste e antisemite". E' quanto ha dichiarato il professor Michele Sarfatti, studioso della persecuzione antiebraica e della storia degli ebrei in Italia nel XX secolo, intervistato dal direttore di Sky Sport Federico Ferri nel corso dell'evento "Sky inclusion days con figli ≠ genitori", organizzato da Sky in collaborazione con l'associazione non profit Lidia Dice. Una due giorni di testimonianze, performance, workshop, incontri e dibattiti che è iniziata ieri 14 maggio e proseguirà anche oggi 15 maggio a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, per riflettere sul tema del rapporto con la diversità in tutte le sue declinazioni: dalla parità di genere ai diritti delle persone Lgbtq+, dalla disabilità alla body positivity, dal background etnico all'inclusione digitale e a quella del linguaggio, con uno sguardo sempre attento al confronto tra generazioni e al rapporto tra genitori e figli. Il professor Sarfatti ha anche lanciato una proposta: "alla fine di ogni campionato bisognerebbe creare un premio destinato alla squadra di calcio che fa di più contro il razzismo e l'antisemitismo, un riconoscimento a chi agisce per mantenere un clima di civiltà negli stadi". L'evento è disponibile in diretta sul canale 501 di Sky e in streaming su skytg24.it. Collegamenti e aggiornamenti anche su Sky TG24 e su Sky Sport 24. RTL 102.5 - radio ufficiale dell'evento - seguirà la due giorni con interviste e approfondimenti. "Sky inclusion days con figli ≠ genitori" si avvale del patrocinio di: Comune di Milano, Corecom Lombardia, Consolato Generale degli Stati Uniti, Camera di Commercio Americana, Camera di Commercio Britannica. (ANSA).