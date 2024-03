SANABRIA, Crediamo all'Europa. Siamo usciti dal buio

FirenzeViola.it

Antonio Sanabria ha deciso il match tra Torino e Monza. Vittoria con la quale i granata si avvicinano ai posti europei, scavalcando momentaneamente anche la Fiorentina. Ne ha parlato lo stesso centravanti a Dazn dopo la partita: "E' un momento importante, lavoriamo per questo: entrare in campo ed aiutare la squadra. Abbiamo fatto anche delle prestazioni importanti anche se non riuscivi a segnare, ma ora sono contento".

Quanto credete all'Europa?

"Ci crediamo fino alla fine, siamo un gruppo forte e anche nelle difficoltà siamo riusciti ad uscire dal buio. Vogliamo continuare così perché la strada è ancora lunga. Ci siamo chiariti nello spogliatoio, abbiamo dimostrato che anche chi non gioca quando entra dà sempre il 100%".