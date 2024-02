SAN SIRO, Sindaco Sala: "Ricorso sul vincolo rimane"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 06 FEB - "No. Il ricorso sul vincolo al secondo anello di San Siro non lo ritiriamo". Lo ha chiarito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo a chi gli ha chiesto se ora che Vittorio Sgarbi, principale sostenitore al vincolo, ha annunciato le dimissioni da sottosegretario, il Comune potrebbe cambiare idea. "Per noi era anche un atto dovuto perché eravamo convinti che il vincolo non ci stesse - ha concluso a margine della cerimonia per i due anni dalle Olimpiadi invernali -. Ma credo che il vincolo ci sarà come ho già detto, Vittorio Sgarbi o meno".

In merito ad un incontro con le squadre dopo la proposta di ristrutturazione di San Siro, il sindaco ha spiegato che potrebbe tenersi la prossima settimana e che intanto ci sono contatti telefonici. "La cosa per loro fondamentale é il poter fare i lavori senza allontanarsi da San Siro, questo é il vero tema - ha concluso -. Io non voglio essere né ottimista né pessimista finché non si chiarisce questo punto, se si dovesse chiarire che si possono fare i lavori a quel punto diventerei ottimista. Io non credo che le squadre siano negative rispetto all'idea di rimanere". (ANSA).