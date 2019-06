SAMPDORIA, Si attende risposta da Di Francesco

(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - La Sampdoria aspetta entro il week end la risposta di Eusebio Di Francesco ma intanto è lascia in stand by Stefano Pioli con il quale sarebbe già stato raggiunto un accordo. Domenica scorsa, durante l'incontro col presidente Massimo Ferrero, l'ex allenatore della Roma avrebbe chiesto garanzie sul progetto tecnico e un ingaggio biennale di 2 milioni di euro a stagione. Dopo il confronto le parti si sarebbero prese qualche giorno per riflettere e forse già giovedì potrebbe arrivare la decisione da parte di Di Francesco che Ferrero vorrebbe a tutti i costi. Se non arrivasse l'ok, verrà ratificata l'intesa con Pioli già definita sulla base di un biennale da 1,3 milioni all'anno.