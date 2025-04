Sampdoria, Semplici verso la conferma nonostante le voci. Ma spunta Iachini

La Sampdoria e Leonardo Semplici sembrano destinati a proseguire assieme il cammino nonostante le voci e le turbolenze degli ultimi giorni dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Frosinone. I blucerchiati sono in piena zona retrocessione tanto che se finisse oggi il campionato sarebbero in Serie C ma il tecnico fiorentino con un passato anche nelle giovanili della Fiorentina, riporta TMW, questa mattina è arrivato al centro sportivo dove guiderà regolarmente l’allenamento odierno in vista del derby contro lo Spezia in programma domenica.

Semplici ha anticipato la squadra nel suo arrivo a Bogliasco, dove è presente una camionetta delle forze dell’ordine per gestire la situazione dopo il lancio di fumogeni e sassi al pullman della squadra che stava tornando in hotel, dopo l’ultima gara di campionato, e attende il gruppo per pranzare assieme e poi dare il via all’allenamento.

Tra i possibili sostituti anche due ex allenatori della Fiorentina, Andrea Sottil, esonerato proprio dal club doriano in questa stagione, ma anche Beppe Iachini: secondo La Gazzetta dello Sport il tecnico marchigiano è in lizza per sostituire Semplici in caso di esonero.