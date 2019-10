SAMPDORIA, Ore decisive per Di Francesco

(ANSA) - GENOVA, 6 OTT - Sono ore decisive per il futuro del tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco: dopo una notte di riflessione il presidente Massimo Ferrero prenderà una decisione dopo essersi confrontato con i suoi dirigenti e lo stesso tecnico che ha un contratto triennale da 1,8 milioni a stagione. Stefano Pioli è pronto, sul piatto un annuale da poco più di un milione ma c'è anche l'idea che porta a Beppe Iachini. Sarebbe stato monitorato anche Claudio Ranieri ma il suo contratto sarebbe troppo oneroso per il club che in caso di ribaltone dovrebbe trovare anche una formula per dirsi addio con Di Francesco definitivamente risolvendo il triennale ancora in essere.