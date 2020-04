SAMP, Colley dona 9 mila euro al Governo in Gambia

(ANSA) - GENOVA, 04 APR - Il difensore della Sampdoria Omar Colley ha donato novemila euro al governo del Gambia per aiutare il suo Paese nella lotta contro il Coronavirus. Lo ha annunciato in un comunicato la federcalcio dello stato africano ringraziando il giocatore e spiegando che la cifra è stata consegnata ai Ministri dello Sport e della Salute:. "I nostri sinceri ringraziamenti e apprezzamenti vanno a Omar Colley per aver mostrato la leadership che ci si aspetta da lui - scrive la federazione - e anche per aver contribuito come cittadino del Gambia. Tutti dovremmo assumerci la responsabilità e fare la nostra parte proteggendo noi stessi, le nostre case e la nostra comunità". Colley inizialmente sembrava essere tra i giocatori contagiati della Sampdoria ma è stato lui stesso a rivelare che il secondo tampone a cui fu sottoposto era stato negativo. (ANSA).