SAMARDZIC, Viola lo ha seguito, ma affare molto caro

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazar Samardzic, dopo il passaggio all'Inter andato a vuoto, è tornato all'Udinese in attesa di cercare un'altra meta. L'entoruage del giocatore è al lavoro, ma in Italia, al momento le opzioni semrebrebbero essere poche. In passato però, riporta TuttoUdinese.it, la Fiorentina aveva mostrato interesse. Adesso il centrocampista, per il club viola, rimane fuori portata economica.