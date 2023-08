SAMARDZIC SR, Se arriva un'offerta ne parliamo

FirenzeViola.it

Mladen Samardzic, padre-agente dell'obiettivo viola Lazar Samarzdic, ha parlato a Sportitalia della trattativa del figlio saltata con l'Inter: "I nerazzurri hanno commesso un errore: hanno fatto tutta la trattativa e chiuso l'affare con una persona che non aveva il permesso per farlo, cioè Rafela Pimenta. Io l'ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter: poi ci siamo trovati lei in mezzo, che voleva chiudere l'affare senza il nostro permesso. Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall'Inter e abbiamo visto che c'era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l'Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto: ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l'operazione così, senza di lei, sostenevano che l'agente di Lazar fosse lei".

Rimarrete a Udine?

"Abbiamo un ottimo rapporto con l'Udinese, con Mr. Pozzo, con il Direttore Collavino e con il nuovo ds Balzaretti: lavoriamo tutti insieme per il futuro e se l'Udinese ci dirà che avranno avuto un'offerta che reputano valida, ne parleremo con mio figlio. Se l'Udinese dirà di sì e noi diremo di sì, sarà la decisione giusta da prendere, ma non è necessario che vada via per forza quest'anno. Ha 3 anni di contratto e un futuro davanti per cambiare club: quando troveremo una situazione perfetta per tutte le parti in causa, per il club e per noi, vedremo. Non abbiamo fretta per il futuro: Lazar ha solo 21 anni, c'è così tanto tempo".