SALERNITANA-ROMA, 1-2 all'Arechi. Scavalcata la Viola

Finisce 1-2 tra Salernitana e Roma nel posticipo della 22esima giornata di Serie A. Succede tutto nel secondo tempo e decidono la sfida le reti giallorosse di Dybala su calcio di rigore e di Pellegrini, bravo a sfruttare un assist di Kristensen. A nulla è servita la rete di testa di Kastanos, se non ad accorciare le distanze e a tentare un disperato assalto nel finale da parte degli uomini di Inzaghi. Arrivano altri tre punti per la squadra di De Rossi che scavalca, avendo una partita in più, diverse squadre tra cui la Fiorentina, ora sesta in classifica a pari merito con la Lazio. 79 minuti in campo per Niccolò Pierozzi, in prestito dalla Viola a Salerno.