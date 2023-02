SALERNITANA, Risoluzione contratto Radovanovic

(ANSA) - SALERNO, 08 FEB - È terminata l'avventura alla Salernitana di Ivan Radovanovic. La società campana ha, infatti, comunicato di aver "risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il calciatore". "La società lo ringrazia per la professionalità dimostrata, per l'impegno profuso e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera". Il 34enne serbo, che era in scadenza di contratto, era finito fuori squadra dopo la chiusura del mercato. Nell'ultimo giorno di trattative era stato sondato con insistenza dal Cagliari ma l'operazione non era andata in porto. All'indomani la Salernitana aveva comunicato a Radovanovic la scelta di metterlo fuori squadra. Oggi le parti hanno raggiunto l'intesa per la risoluzione del contatto. Radovanovic, che era arrivato a Salerno nello scorso mese di gennaio, saluta con 24 presenze, un gol ed un assist. I tifosi campani ricorderanno la sua esultanza sfrenata - percorse tutto il terreno di gioco dell'Arechi con un fumogeno in mano - dopo la clamorosa salvezza conquistata lo scorso anno. (ANSA).