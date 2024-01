SALERNITANA, Proposto anche Rebic ma non convince

FirenzeViola.it

La Salernitana continua a cercare un rinforzo per l'attacco e oltre al nome di Josip Brekalo, che è rimbalzato negli ultimi giorni sebbene la Fiorentina sembri intenzionata a lasciarlo partire solamente quando avrà trovato il sostituto, come riportato da Il Mattino (ed. Salerno), al club campano è stato proposto anche Ante Rebic. L'attaccante ex Milan però non convince totalmente la dirigenza granata e non solo per il suo ingaggio, alto per i parametri del club campano, ma anche per la scarsa prolificità. Il Milan lo ha ceduto al Besiktas, ma in Turchia non sta brillando, al contrario è scivolato in panchina.