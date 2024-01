SALERNITANA, Oltre a Pierozzi piace anche Brekalo

FirenzeViola.it

Salernitana attivissima sul mercato per provare la rimonta salvezza in campionato. Il ds Walter Sabatini vuole regalare a Filippo Inzaghi nuove alternative per rafforzare la rosa. Come riportato da Sky Sport, oltre a Pierozzi, la Salernitana si è inserita nella corsa a Josip Brekalo, esterno in uscita dalla Fiorentina. Il croato partirà solo in caso di arrivo di un sostituto per Vincenzo Italiano.