SALERNITANA, Fissato prezzo cessione: 80 milioni

Secondo quanto riferito da Il Mattino il duo Lotito-Mezzaroma avrebbe fissato la cifra per la cessione della Salernitana: 80 milioni di euro. Una cifra importante, anche tenuto conto dei 25 milioni del parco giocatori, che potrebbe essere versata da una holding straniera, nonostante ci siano alcuni interessamenti da parte di imprenditori italiani e romani in particolare, capace si sobbarcarsi costi importanti nella prossima stagione in massima serie. L’inscrizione alla Serie A però potrebbe essere ancora a carico dell’attuale proprietà visto che difficilmente il passaggio di proprietà si concretizzerà in tempo brevi e la scadenza è fissata al 21 giugno.