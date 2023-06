SALERNITANA, Casting per il dopo-Sousa: Montella e...

FirenzeViola.it

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

A prescindere da come finirà col Napoli, Paulo Sousa è lontanissimo dalla Salernitana. La società e la piazza non hanno preso bene la notizia dell'incontro con Aurelio De Laurentiis, così la dirigenza ha cominciato a guardarsi intorno, alla ricerca del suo successore. Dopo un confronto tra Morgan De Sanctis e Danilo Iervolino, è emersa la volontà di cambiare guida tecnica e sono stati fatti i primi nomi. Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo sono due profili giovani che stuzzicano e che tornerebbero volentieri in Serie A, così come tornerebbe in Italia anche Vincenzo Montella. Sono queste le prime idee da valutare, seguite a ruota da un altro giovane, Francesco Farioli. Nell'ambiente si è vociferato anche di Roberto D'Aversa, sondato prima di Paulo Sousa in inverno, ma per ora il suo nome non è tornato in auge. Le sorprese, comunque, potrebbero sempre essere dietro l'angolo.