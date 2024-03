SALA, San Siro? Il restyling ben fatto è la cosa migliore

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "Un restyling ben fatto di San Siro é la cosa migliore". Lo ha ribadito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Iulm, in attesa del faccia a faccia con le squadre e WeBuild, che si occuperà dello studio di fattibilità della riqualificazione. "Stiamo vedendo quando ci sarà l'incontro - ha aggiunto -, ma a questo punto lo scenario è chiaro ed è dare tre mesi di lavoro a WeBuild per produrre un piano realistico.

Io non lo do per scontato, ma spero che ci metta in condizione di poter dire alle squadre che si possono fare i lavori, senza che debbano andare a giocare altrove". Con lo studio di fattibilità, "a giugno la palla ritornerà alle squadre", ha concluso. (ANSA).