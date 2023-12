SALA, Oggi gara bella, soprattutto a livello agonistico

FirenzeViola.it

Patrizio Sala, al Torino dal 1975 al 1981 e poi nella stagione 1982-1983 alla Fiorentina, ha parlato così a TorinoGranata.it in vista della gara di oggi tra i viola e i granata: “Una partita molto equilibrata. Le due squadre sono molto aggressive e stanno vivendo un momento molto felice. Devo dire che il Torino, nonostante il pareggio con l’Udinese la scorsa volta, ha ottenuto nelle ultime quattro partite sempre risultati utili e ci sono state anche due vittorie. La Fiorentina dopo aver passato il turno in Conference League sta facendo punti in campionato ed è messa benissimo in classifica. Quindi credo che Fiorentina-Torino sarà una partita bella da vedere, soprattutto a livello agonistico”.

Juric e Italiano cosa possono inventarsi per cercare di vincere la partita tenuto conto di come giocano le due squadre?

“Juric e Italiano giocano con due moduli diversi, ma le idee sono di fare un calcio molto aggressivo, alto come aggressione e infatti nella partita con il Monza Di Gregorio ha fatto un piccolo errore sulla pressione che portava la punta della Fiorentina Beltran ed è uscito il gol che ha permesso ai viola di vincere la partita. Sono due squadre che, secondo me, si affronteranno a viso aperto aggredendo molto alti, poi non so se effettivamente entrambe le squadre aggrediranno alte però le caratteristiche dei due allenatori sono queste anche se magari durante la partita stessa potranno far cambiare atteggiamento alle loro squadre”.

Finora qual è il giocatore che l’ha positivamente più impressionata di Fiorentina e Torino?

“Nella Fiorentina il centrocampista Bonaventura. E nel Torino il difensore Buongiorno che è continuo e fa prestazioni di livello alto”.