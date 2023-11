SACCHI, Viola bene sulla trequarti, difetti negli ultimi 20

FirenzeViola.it

L'ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi, attraverso le pagine odierne de La Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche sulla gara che i rossoneri giocheranno stasera contro la Fiorentina: "Incerto sarà il duello tra Milan e Fiorentina. I viola giocano bene fino alla trequarti, hanno qualche difetto negli ultimi venti metri. Però Italiano sta facendo un ottimo lavoro e ha dato un’identità e uno stile a tutto il gruppo. Il Milan, invece, vive di alti e bassi.

Fa un’ottima prestazione in Champions contro il Psg e poi s’inceppa a Lecce dopo essere stato in vantaggio di due gol e rischia addirittura di perdere. Non c’è continuità di rendimento, perché mancano la compattezza e l’aggressività necessarie per il successo. La mia impressione è che abbiano acquistato troppi stranieri, ora è complicato far andare d’accordo tante individualità e trasformarle in un collettivo omogeneo".