SACCHI, Con lui tre vittorie e tre sconfitte per i viola

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica alle 18:00 al Gewiss Stadium andrà in scena la sfida, valida per 29' giornata di campionato, tra Atalanta e Fiorentina, antipasto del doppio confronto in semifinale di Coppa Italia. Arbitro della gara sarà il marchigiano Luca Sacchi che ha diretto i viola in sei occasioni, tutte in Serie A. Con il direttore di gara maceratese per la Fiorentina tre vittorie, tre sconfitte e nessun pareggio. L'ultima volta che Sacchi ha diretto i viola è stato il 22 dicembre scorso, quando la formazione di Italiano battè, grazie alla rete "di rapina" di Beltran, il Monza all'U-Power stadium.

Pareggio che è il risultato meno frequente anche quando Sacchi arbitra l'Atalanta. Con lui i bergamaschi hanno ottenuto 5 vittorie, due sconfitte e un solo pareggio. Una sola volta il direttore marchigiano ha arbitrato una sfida tra viola e nerazzurri, era l'11 aprile 2021 e al Franchi i gigliati vennero sconfitti dalla squadra di Gasperini per 3-2. Decisiva nel finale la rete dell'ex Josip Ilicic, dopo le doppiette prima di Zapata e poi di Vlahovic.