SABATINI, Salernitana? In caso sarei pronto a tornare

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Walter Sabatini. Ecco le sue parole:

Ha parlato il presidente della Salernitana Iervolino, che ha parlato di ambiente lacerato e tirato in ballo anche i giocatori:

"Faccio fatica a parlare di Salernitana, è ancora recente l'impegno con loro. Voglio bene alla Salernitana, alla società, alla gente di Salerno. Mi viene difficile parlarne. Il presidente ha fatto una conferenza dove non ha usato stereotipi, è andato dritto al problema. Ora vedremo quanto ci vorrà per correggere la rotta. Ha messo i giocatori di fronte a responsabilità precise. E' stata un'osservazione diretta che i giocatori dovranno interiorizzare e trasferire in campo. Se Iervolino ha fatto questo discorso è perché c'è qualcosa che lo ha portato a farlo. Ci sta che qualcuno cali di rendimento per qualche motivo, soprattutto legato alla psiche. Come vedo la squadra? Sono sorpreso da questa classifica magra ma la qualità è nettamente sufficiente per invertire la rotta. Tornare? Non credo che il presidente lo farà, ma Salerno è stata una piazza importante per me, a cui sono legato. Se mi chiamasse, ovvio che potrei accettare".