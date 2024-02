SABATINI, Italiano bravo ma Jack ala non l'ho capita

FirenzeViola.it

Intervistato da Radio Serie A, il noto giornalista toscano Sandro Sabatini si è espresso, tra le altre cose, anche sulla lotta Champions che vede coinvolta la Fiorentina. Queste le sue parole: "A fine dicembre onestamente avrei pronosticato la Fiorentina come favorita. Ma adesso si sta eliminando da sola dalla lotta per il quarto posto. Italiano è un allenatore molto bravo, da qualcuno viene addirittura idolatrato, ma ieri quando ha messo tre centravanti insieme, Bonaventura esterno sinistro a 34 anni; Se devo essere sincero è stata una mossa che non ho capito".