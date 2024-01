S. SABATINI, Italiano? Si è un po' rovinato: ecco perché

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

Il giornalista di Mediaset, Sandro Sabatini, si è così espresso sul rendimento di Jovic al Milan: "Non si può dire che i viola abbiano fatto male a cederlo, i due gol che ha segnato contro l'Inter se li è ripresi col Cagliari".

Cosa succede a Firenze coi centravanti?

"Fa parte dei misteri del calcio. A Torino si lamentano di uno come Vlahovic mentre a Firenze si lamentano di come gli attaccanti vengono fatti giocare... Nzola? Forse è la maglia che pesa".

Che dire invece di Beltran?

"Intanto è più giovane, poi a mio avviso verrà fuori".

Cosa ne pensa del lavoro di Italiano?

"Sta facendo molto bene. Secondo me si è un po' rovinato in passato, quando ha sentito i tanti complimenti. E poi ha perso concretezza: personalmente non mi ricordo tutti i gol subiti dalla Fiorentina, ma quello in finale di Conference sì...".