S. RAMOS, Lascia il PSG? Interessi da Spagna e Italia

Il futuro di Sergio Ramos potrebbe essere lontano dal PSG, col suo contratto che scadrà al termine del mese di giugno. Secondo El Chiringuito sono tanti i club interessati all'ex capitano del Real Madrid, su tutti il Siviglia che si è informato per un suo ritorno. Ma gli andalusi non sono i soli: per il programma iberico infatti Sergio Ramos avrebbe anche alcune proposte dall'Italia, mentre un passaggio in Arabia Saudita sarebbe stato al momento escluso per motivi familiari.