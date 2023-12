S. BASTONI, Italiano e T. Motta pronti per un top club

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il terzino dell’Empoli in prestito dallo Spezia Simone Bastoni è stato protagonista di un’intervista a Radio Serie A dove ha parlato anche dei suoi ex tecnici Vincenzo Italiano e Thiago Motta: "Quest'ultimo è stato un allenatore importante, lo ringrazio per tutti gli insegnamenti umani e tecnici che mi ha dato. È un allenatore particolarmente esigente: è molto fermo sulle sue idee, almeno quando l’ho avuto io. Italiano è un allenatore diverso. Penso che entrambi abbiano fatto un salto di qualità e siano pronti ad allenare top club, anche se già Bologna e Fiorentina sono due grandissime squadre di Serie A”.