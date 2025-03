Rui Vitoria, tecnico del Panathinaikos: "Contro la Fiorentina sarà una battaglia"

Rui Vitoria, tecnico del Panathinaikos, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2-0 contro il Panaitolikos, toccando diversi temi, tra cui le scelte per il prossimo match di Conference League contro la Fiorentina.

"Non ho ancora deciso chi scenderà in campo giovedì, sarà una sfida difficile contro una squadra forte come la Fiorentina. Sarà una battaglia da affrontare con orgoglio e massimo impegno, e daremo tutto per fare bene davanti ai nostri tifosi."

Riguardo a Swiderski, autore di una buona prestazione con gol nella partita odierna, Vitoria ha dichiarato: "Karol ha giocato molto bene oggi, segnando anche il suo primo gol qui, ma è ancora presto per dire se sarà titolare contro i viola.