Ruggeri rivela: "Il compagno più sopravvalutato con cui ho giocato è ora alla Fiorentina"
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Matteo Ruggeri, terzino sinistro dell’Atletico Madrid ed ex giocatore dell’Atalanta, ospite del podcast “THE CLIMB”, rispondendo ad una domanda sul compagno di squadra più sopravvalutato avuto in carriera ha tirato in ballo la Fiorentina. Alla precisa domanda “il giocatore più sopravvalutato con cui hai giocato?”, l'ex calciatore della Dea ha infatti risposto dicendo: “Non posso dire il nome, ma adesso gioca nella Fiorentina”.
Ricordiamo che i giocatori attualmente alla Fiorentina che hanno giocato con Ruggeri sono Roberto Piccoli e Brescianini ai tempi dell'Atalanta, Luca Ranieri alla Salernitana nella stagione 2021/22, Edoardo Sadotti con l'Italia U17 e Fagioli, Fabbian e Ndour con l'Italia Under 21.
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