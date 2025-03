Rubino a Radio Serie A: "Sogno di esultare sotto la Fiesole, fino a poco fa cantavo insieme a loro"

Tommaso Rubino, attaccante della della Fiorentina, è stato intervistato da Radio Serie A, dove ha parlato della sua esperienza al club e delle sue ambizioni. Ecco le sue parole:

"Un centro sportivo così ti cambia la vita; qui puoi crescere avendo tutto quello che serve per inseguire il tuo sogno. Sono alla Fiorentina da undici anni, sono arrivato da bambino e ho avuto la fortuna di crescere con tanti amici. Spero di restare a lungo con la maglia viola, sono un tifosissimo della Fiorentina grazie a mio nonno, che mi ha trasmesso questa passione. La prima volta che sono andato in Curva ho capito che la Fiorentina sarebbe stata la mia squadra del cuore."

Riguardo al suo esordio in prima squadra, Rubino racconta: "Palladino mi ha fatto entrare a Genova, in un momento difficile della partita. Non me lo aspettavo, in quel momento ho capito che stavo realizzando il mio sogno e ho cercato di dare tutto per aiutare la squadra a vincere. Un'altra grande emozione è stata esordire al Franchi, davanti a quei tifosi con cui, solo pochi anni prima, andavo a cantare allo stadio."

Parlando dei suoi compagni di squadra, Rubino ha dichiarato: "Mi piacciono molto Adli e Fagioli della prima squadra, mi rivedo molto nel loro modo di giocare. Hanno una grande qualità, e posso solo imparare da loro. In prima squadra ci sono giocatori incredibili, come Kean e Gudmundsson, che sono fortissimi. Mi piace anche molto Beltran, che gioca in un ruolo simile al mio. Il mio sogno è segnare un gol ed esultare sotto la Fiesole."

Infine, ha parlato del suo ruolo: "Galloppa mi ha sempre messo come trequartista, ed è questo il mio ruolo preferito, anche se credo che in futuro potrei giocare anche come mezz'ala. Ultimamente sto segnando molto, e contro l'Inter ho realizzato un gran gol, prendendomi la responsabilità di calciare un pallone difficile. Per quanto riguarda le punizioni, non c'è un segreto particolare: mi concentro al massimo, conto i passi e mi focalizzo sul punto dove voglio indirizzare il pallone."