RUBINHO, Genoa? Perdere coi viola ci può stare ma non così

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere del Genoa Rubinho ha parlato a Itasportpress della gara tra rossoblù e Fiorentina. Queste le sue parole: "Io sono molto deluso, così come alcuni miei amici genoani con cui ho mantenuto i rapporti. Perdere contro la Fiorentina ci può stare, ma non in questo modo… E' stata una partita a senso unico, con la Fiorentina che ha dominato per lungo e largo, soprattutto nel primo tempo. Il Genoa non è mai stato realmente pericoloso".