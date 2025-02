Rossi su Kean e Retegui: "Sarebbe bello vederli giocare insieme in Nazionale"

vedi letture

In vista del 'Pepito Day', evento che si terrà il 22 marzo allo stadio Franchi di Firenze, Giuseppe Rossi ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, soffermandosi anche su Kean e Retegui: “È davvero un piacere osservare due attaccanti italiani in grado di segnare tanti gol, dimostrando così il loro talento e la loro abilità in area di rigore. Spero vivamente che entrambi possano continuare a esprimersi al meglio anche con la maglia della Nazionale, portando il loro contributo alla squadra. Sarà interessante vedere come si adatteranno al gioco di Spalletti, un allenatore che ha un'idea di calcio molto precisa.

Al momento, non saprei dire con certezza chi dei due possa partire da titolare, poiché entrambi hanno caratteristiche diverse che potrebbero risultare utili in contesti diversi. Tuttavia, immaginare di vederli giocare insieme sarebbe davvero emozionante e potrebbe offrire una grande potenzialità offensiva alla Nazionale".