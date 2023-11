ROSSI, Milenkovic mi ricorda Ibanez. Sulla Juve…

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Delio Rossi, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi, partendo da Fiorentina-Juventus: “Due stili di gioco diversi ma restano due buone squadre. Una lotterà per il titolo, l’altra per la Champions anche se è molto molto difficile. Io non so come vivono ora le rivalità. Io mi ricordo che quando allenavo io, soprattutto in casa, aveva una super valenza. Aspettavano questa partita più di un derby. Allora, poi, c’erano tante categorie di differenza”.

Sulla situazione di Vlahovic?

“Per dare un giudizio dovrei allenarmi e conoscerlo. Posso dare un giudizio vedendolo dalla televisione. A me sembra molto forte ma credo abbia qualche problema fisico. Non penso che stia esprimendo quello che aveva fatto vedere in viola”.

Su Milenkovic?

“Io parto dal presupposto che il difensore deve saper difendere, come il portiere parare. La migliore caratteristica di un difensore è l’attenzione, che va tenuta per tutta la partita. A me Milenkovic sembra un po’ come Ibanez. Ha grandissime qualità ma non tiene sempre l’attenzione al massimo. Questo spiegherebbe anche il perché non è mai stato attenzionato”.