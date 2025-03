Rossi e Firenze: "Faccio tesoro di tutto. Futuro allenatore? Non lo escludo"

Nella sua lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, oltre a sperare nella Fiorentina in finale di Conference League, Giuseppe Rossi non ha nascosto l'idea di un possibile avvento sulle panchine, con un futuro da allenatore che potrebbe attenderlo: "Non lo escludo, ma non adesso. Al momento giusto poi ci penserò, ma perché no?", spiega Pepito, che poi immagina come sarebbe una sua squadra: "A me piace il calcio giocato, la tecnica pura, la fantasia. Sono cresciuto così e mi piacerebbe trasferire tutto questo ai miei futuri calciatori. Penso si tenda un po' a perdere la magia, a me piacerebbe riportarla".

Segue qualche battuta su cosa gli resterà di questi giorni di rientro a Firenze, dove si trova attualmente in vista del Pepito Day di domani, quando al Franchi si giocherà la sua partita di addio al calcio: "Tutto, davvero ogni cosa. L'atmosfera straordinaria contro la Juventus, una partita bellissima che ha permesso alla squadra di uscire definitivamente da un momento buio. Ero allo stadio e le emozioni sono state incredibili. E poi l'affetto delle persone per strada, i miei colleghi e amici che arriveranno: impossibile dimenticare tutto questo. Cerco di farne tesoro e godere ogni istante".