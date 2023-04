ROSATI, Da oggi allenatore dei portieri "patentato Figc"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

E' accaduto tutto in pochi mesi per Antonio Rosati che da agosto ha smesso le vesti del calciatore ed è entrato nello staff della Fiorentina per affiancare l'allenatore dei portieri, Porracchio prima e Benassi ora. E in questi mesi appunto, oltre a mettere a disposizione la lunga esperienza di portiere, ha seguito anche il corso Uefa GK B, che rappresenta il primo step formativo per un allenatore dei portieri. Ed oggi Rosati ha conseguito il relativo patentino appunto, che mostra orgoglioso sui social, scherzandoci ovviamente sopra, come è nel suo carattere. Nel post scrive infatti: "Chi ti ha dato la patente? La Figc!".