ROMANO, L. Henrique resta il sogno di mercato viola

Arrivano conferme importanti sull'interesse concreto della Fiorentina nei confronti di Luis Henrique del Botafogo (CLICCA QUI). Come riportato anche dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, l'esterno brasiliano resta il sogno di questa sessione di calciomercato della Fiorentina. Nel frattempo è tutto fatto per l'arrivo di Folorunsho dal Napoli in prestito con diritto di riscatto.