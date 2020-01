ROMA, Zaniolo: "Ferito dalle critiche ma ora più forte"

(ANSA) - ROMA, 08 GEN - "Nella mia vita calcistica fino a questo momento ho avuto più delusioni che soddisfazioni, quindi le critiche mi sono sempre servite per dare qualcosa in più, per essere più forte". Così Nicolò Zaniolo nel corso dell'intervista a Dazn in cui ripercorre i vari step della sua carriera. Il giovane talento della Roma ricorda le lacrime di delusione versate nel periodo in cui non trovava spazio all'Entella ("mi misi a piangere dicendo a mio padre che se non avessi giocato lì avrei dovuto cambiare sport o dedicarmi ad altro") ma anche quelle di gioia per la prima convocazione con l'Italia: "Quando ho visto il mio nome tra i convocati del ct Mancini ho subito pensato a un errore. Poi è arrivata la chiamata del team manager della Nazionale. Mi sono messo subito a piangere". Da allora ha continuato a bruciare le tappe ma non dimentica le difficoltà della passata stagione. "C'è stato un periodo dove si aspettavano tanto da me perché avevo fatto tanto e non riuscivo. Non mi sono mai abbattuto - sottolinea Zaniolo -. Le critiche mi hanno fortificato molto, ora ho le spalle più larghe anche se non larghissime". (ANSA).