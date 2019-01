ROMA, Via al countdown per gli Europei del 2020

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Con una serie di installazioni in città e allo Stadio Olimpico, inizierà domani il cammino verso UEFA EURO 2020, il primo campionato europeo itinerante di calcio (ideato per celebrare i 60 anni della manifestazione) che si aprirà il 12 giugno 2020 con la gara inaugurale a Roma per concludersi a Londra esattamente un mese dopo. A 500 giorni dall'inizio del torneo, nelle 12 città sedi di gara inizierà un percorso di avvicinamento all'evento. Il countdown ufficiale partirà dai due principali punti di arrivo in città: all'Aeroporto di Fiumicino e alla Stazione Termini. Appuntamento anche in piazza del Campidoglio, del Popolo e Castel S. Angelo, il cui ponte è simboleggiato sul logo di Roma città ospitante, per allestimenti scenografici con due dei freestyler italiani più famosi al mondo, Swann Ritossa e Anastasia Bagaglini. Tappa conclusiva allo Stadio Olimpico, punto di arrivo dell'iniziativa e punto di partenza dell'Europeo il 12 giugno 2020.