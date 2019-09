ROMA, Si ferma Under, salta nazionale

(ANSA) - ROMA, 5 SET - L'infermeria della Roma si riempie. Dopo Spinazzola, Perotti e Zappacosta, è stato oggi il turno di Cengiz Under fermarsi per un problema muscolare. L'attaccante turco si è infatti infortunato in allenamento con la nazionale per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Il giocatore, fa sapere la federcalcio turca, non prenderà parte ovviamente ai match della sua nazionale e domani tornerà a Trigoria, dove verrà valutata l'entità dell'infortunio e inizierà il percorso riabilitativo.