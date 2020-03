ROMA, Saltata EL annulla allenamento: ripresa il 16

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - La Roma ha annullato l'allenamento previsto per questa mattina a Trigoria. Il club, in attesa di una comunicazione dell'Uefa sugli ottavi di Europa League da giocare col Siviglia dopo il rinvio imposto ieri per il blocco delle tratte aeree tra Spagna e Italia, ha preferito lasciare i giocatori a casa. Per il momento la ripresa delle attività è fissata per lunedì 16 alle 11. (ANSA).