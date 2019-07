ROMA, Petrarchi, Zaniolo non è sul mercato

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - "Con l'uscita di Manolas e Marcano abbiamo bisogno di due centrali. Stiamo lavorando su più fronti, ma abbiamo le idee chiare. L'allenatore ci ha chiesto di vedere tutti e poi capire chi può far parte del progetto". Così Gianluca Petrachi, ds della Roma. "Zaniolo? Nel momento in cui l'ho sgridato - aggiunge - per farlo rientrare in un certo tipo di binari, si è detto che volevo venderlo. Fra i miei compiti non c'è solo il mercato, io non ho mai messo in vendita Zaniolo: se mi chiedete se il giocatore è sul sul mercato, dico no. Allo stesso modo ho parlato di un Franco Baldini che deve essere una risorsa. Se faccio una trattativa, e mi rendo conto che posso prendere un giocatore tipo Alderweireld, dal momento che non ho mai lavorato nel Tottenham, posso avere buoni rapporti con il padre o l'agente del giocatore; Baldini può essere utile, visto che ha lavorato in quel club. Può essere di supporto. Gli unici giocatori messi sul mercato sono andati via, Florenzi non è mai stato sul mercato".