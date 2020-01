ROMA, Petrachi: "A gennaio nessuna rivoluzione"

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "È difficile migliorare la nostra rosa in questa fase. Credo che a gennaio ci saranno pochi movimenti. E per quanto ci riguarda, Kalinic non è sul mercato". Così il ds della Roma, Gianluca Petrachi, in merito ai movimenti della società giallorossa sul mercato invernale appena iniziato. Il dirigente, intervistato dal sito ufficiale del club, ha poi ricordato come la finestra di gennaio dei trasferimenti è "sempre di riparazione e non di rivoluzione. Non è semplice. Noi crediamo moltissimo nel nostro gruppo. Poi se qualcuno, poco contento, vuole cercarsi qualche chance per andare a giocare da un'altra parte, lo prenderemo in considerazione". Petrachi quindi affronta il discorso legato a Kalinic, in uscita da Trigoria secondo radio-mercato. "Sento tanto clamore, leggo molti nomi in attacco. Lo dico chiaramente: noi siamo contenti di Kalinic, è un calciatore che si sta ritrovando e lo notiamo giorno dopo giorno in allenamento. Siamo convinti che nel girone di ritorno ci darà tante soddisfazioni. I nomi che si fanno non sono veri perché Nikola, per quanto ci riguarda, non è sul mercato" sottolinea il ds che fa anche sapere che darà "una seconda chance" a Bruno Peres, rientrato dal prestito in Brasile: "Ci tengo a parlare di lui. Lo conosco bene. L'ho preso io a Torino. Lui sa giocare a calcio. Deve ritrovare quella fame, quell'umiltà che forse ultimamente aveva perso. La mia idea condivisa con Paulo è di dargli una seconda chance, perché a tutti si concede nella vita. Deve ritrovarsi come uomo. Tutti possiamo sbagliare. Negli anni in granata si è visto il vero Bruno Peres e io ero lì, so come ha fatto a rendere. Lui ne è consapevole: gli daremo una possibilità e la prima volta che sbaglia è a casa". (ANSA).