In casa Roma si cerca ancora il sostituto di Juric. I nomi sondati sono tanti ma come riporta Radio Manà Manà Sport in corsa per la panchina ci sarebbe anche Maurizio Sarri. Al momento però in pole ci sarebbe una ex conoscenza viola, ovvero Vincenzo Montella che al momento è ct della Turchia.