ROMA, Ko con l'Inter 2-4. I viola possono accorciare

Non si ferma la marcia dell'Inter in campionato. I nerazzurri battono anche una Roma rivitalizzata dall'avvento di De Rossi sulla panchina, grazie alle reti di Acerbi, Thuram, Bastoni e l'autogol di Angelino. Per i giallorossi, fermi quindi al quinto posto con quattro punti in più della Fiorentina che giocherà domani, avevano segnato Mancini ed El Shaarawy. Col Frosinone sarà quindi un'opportunità per Italiano e la sua squadra di accorciare sui Capitolini.