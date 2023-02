ROMA, Karsdorp: "Su me e Mourinho dette cose non vere"

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Questo è il mio sesto anno qui e amo giocare per questo club. La cosa che voglio dire riguardo alle questioni tra me e il mister, è che le persone come la FIFPro e il mio avvocato non stavano parlando a mio nome. La gente ha detto cose non vere. Io voglio solo giocare per questo club e come ho detto prima, sono felice di essere tornato". Lo ha detto Rick Karsdorp ai canali del club chiudendo il caso che si era aperto dopo lo sfogo di Mourinho a Reggio Emilia. Lo Special One aveva definito l'olandese un "traditore" per il suo atteggiamento in campo e la Fifpro in un comunicato parlava di "mobbing" nei confronti del calciatore dalla società dopo quell'evento. Karsdorp, dunque, tornerà tra i convocati dopo aver smaltito anche qualche problema fisico recente. "Nelle ultime due settimane ho avuto un problema al ginocchio, era gonfio e provavo dolore. Ma ora mi sento bene, soprattutto dal punto di vista fisico. Ho lavorato molto in palestra, anche fuori da qui, a livello individuale. Sono felice di essere tornato", ha concluso l'olandese. (ANSA).