Roma e Napoli non si fanno male: all'Olimpico è 1-1. Giallorossi a -8 dalla Fiorentina

Pareggio rocambolesco all'Olimpico nel posticipo della 23a giornata di campionato: nella Capitale Roma e Napoli pareggiano per 1-1, con la rete del vantaggio degli azzurri siglata al 29' da Spinazzola e il pareggio dei padroni di casa al 92' con Angelino.

Con questo risultato, gli azzurri mancano l'appuntamento con la fuga in classifica e salgono a quota 54 punti in classifica, a +3 sull'Inter che tuttavia ha una partita in meno (ovvero la gara di Firenze contro la Fiorentina che verrà recuperata giovedì sera) mentre la Roma invece scende a -8 dalla formazione di Palladino (che ha una gara in meno rispetto a quella di Ranieri).