ROMA, Dybala in gruppo domani: a Firenze ci sarà

La prossima avversaria della Fiorentina in campionato, domenica sera, sarà la Roma. I giallorossi, come anche i viola, saranno impegnati anche nel confronto europeo giovedì contro la Dinamo Kiev. Probabilmente anche Juric farà dei cambi e gestirà i suoi giocatori in vista della gara al Franchi. Come appreso da Vocegiallorossa.it, oggi Dybala sta forzando il lavoro individuale, il rientro in gruppo è previsto per domani.