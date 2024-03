ROMA, De Rossi non si ferma più: è 4-0 col Brighton

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Una Roma straripante umilia il Brighton di De Zerbi per 4-0 mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai Quarti di Finale di Europa League. Dopo un primo tempo divertentissimo, in cui le due squadre sono andate vicinissime alla via della rete prima con Lukaku, che dopo due minuti si vede deviare sopra la traversa un colpo di testa da ottima posizione, e poi con Adingra, che al 7' ha colpito il palo, è la Roma a sbloccare il match al 13'. Paredes vede il taglio di Dyabala che non viene seguito da Igor e a tu per tu batte il portiere avversario. Prima della ripresa arriva il raddoppio giallorosso, con Lukaku che sfrutta al meglio l'errore da matita rossa di Dunk e porta il risultato sul 2-0. Nella ripresa l'uno due di Mancini al 62' e Cristante al 69' chiudono il match e, verosimilmente, il discorso qualificaizone.

Nelle altre gare in programma il Liverpool ha strapazzato a domicilio lo Sparta Praga per 1-5 mentre in Azerbaigian prosegue l'imbattibilità stagionale del Bayer Leverkusen, che ha pareggiato 2-2 contro i padroni di casa del Qarabag dopo essere stato in doppio svantaggio.