ROMA, De Rossi consiglia Burdisso o Kolarov come dt

La Roma continua il casting per la ricerca di una nuova figura dirigenziale, dopo l'addio a Tiago Pinto nell'ultima sessione di mercato. Secondo quanto riporta TMW, Daniele De Rossi, allenatore, avrebbe in mente Nicolas Burdisso e Aleksander Kolarov come possibili spalle.

L'argentino è attualmente direttore tecnico della Fiorentina, con un ruolo però più dietro le quinte. Ha aiutato i viola a chiudere alcuni colpi abbastanza importanti - in particolare Nico Gonzalez - ma non è il volto della campagna acquisti, cosa che invece potrebbe fare alla Roma come già visto in Argentina con il Boca. Kolarov invece poteva finire alla Salernitana, con Sabatini, dopo la parentesi Pisa, avventura finita dopo pochissimo a causa di diversità di vedute con la proprietà.