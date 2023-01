ROMA, Contro Genoa turnover moderato: la probabile

Il Messaggero fa il punto della situazione su quella che potrebbe essere la probabile formazione della Roma, prossima avversaria della Fiorentina in campionato, contro il Genoa in Coppa Italia. I giallorossi scenderanno in campo domani alle ore 21, dopo la partita della Fiorentina contro la Sampdoria (ore 18). Mourinho, in vista delle possibili scelte di formazione, sarebbe orientato a fare un turnover moderato. Riposo per Smalling con Kumbulla al suo posto. Ibanez (squalificato contro i viola) e Mancini a completare la difesa. A centrocampo ballottaggio tra Matic, Cristante e Tahirovic: due le maglie disponibili per partire dal primo minuto. A destra Celik, a sinistra ballottaggio Zalewski-Spinazzola. In attacco Belotti e Solbakken non sembrano aver minuti sufficienti nelle gambe per partire titolari ed è quasi certo che riposi Dybala. Spazio, quindi, a Zaniolo e Pellegrini sulla trequarti e ad Abraham punta centrale.